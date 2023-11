Paris : un adolescent en garde à vue pour l'agression d'un homme juif

L'agresseur lui a parlé en arabe et lui a porté un coup de pied dans le dos. La victime, non blessée, a déposé plainte

Un mineur qui dit être né en 2009 a été placé en garde à vue mercredi après avoir agressé un homme en tenue religieuse juive dans le métro à Paris, a indiqué jeudi le parquet. L'adolescent a été placé en garde à vue au commissariat du 16e arrondissement pour violences volontaires aggravées par deux circonstances dont l'appartenance vraie ou supposée de la victime à une religion.

Michael Kappeler / dpa / AFP Homme juif portant une kippa

Selon une source policière et le parquet, l'homme, portant les signes distinctifs de la religion juive, a été agressé mercredi en début d'après-midi dans le métro parisien entre les stations La Chapelle et Gare du Nord. L'agresseur lui a parlé en arabe et lui a porté un coup de pied dans le dos, selon la source policière.

Les policiers de la brigade des réseaux ferrés, en possession du signalement de l'auteur visible sur les images des caméras de vidéoprotection de la station, l'ont repéré et interpellé. La victime, non blessée, a déposé plainte, a précisé la source policière.

Denis Charlet / AFP Illustration - Voiture de la Police nationale française

Par ailleurs, un adolescent de 17 ans, soupçonné d'avoir envisagé une attaque au couteau d'inspiration jihadiste "contre toute personne qui aurait offensé l'islam", a été inculpé lundi à Paris et incarcéré, a indiqué jeudi une source judiciaire. Il est soupçonné d'"avoir mené une activité de publication de propagande et envisagé une attaque au couteau", selon cette source.

Le jeune homme radicalisé a été inculpé pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle, apologie par un moyen de communication en ligne et provocation directe à un acte de terrorisme". Le lycéen publiait "des messages de glorification" de Daesh sur TikTok et X (ex-Twitter), selon RTL.