Marche contre l'antisémitisme : peu de musulmans participeront

Les responsables musulmans regrettent que cette marche se tienne "sans un mot sur l'islamophobie"

Des responsables catholiques et protestants participeront dimanche à la marche contre l'antisémitisme mais les chefs de file musulmans se sont montrés réticents, regrettant qu'elle se tienne "sans un mot sur l'islamophobie". "Cette marche qui a comme objectif exclusif de dénoncer l'antisémitisme sans un mot sur l'islamophobie n’est malheureusement pas de nature à rassembler", a estimé mercredi le Conseil français du culte musulman (CFCM). "Elle peut en outre être interprétée par les islamophobes comme un signe d’impunité".

"Si nous condamnons sans réserve l'antisémitisme, nous ne marcherons pas avec des islamophobes notoires et des soutiens inconditionnels d'un État colonial pour répondre à un appel qui n'a pas un mot pour la Palestine", a également affirmé sur X (ex-Twitter) l’Union des démocrates musulmans français, organisation par ailleurs notoirement anti-israélienne et en faveur du boycott d'Israël.

L'imam de Bordeaux Tareq Oubrou a estimé sur LCI qu'"il n'y aura pas beaucoup de musulmans dans cette manifestation", en pointant un "conflit d'interprétation de l'initiative". Même si selon lui "vu les circonstances, marcher contre l'antisémitisme est une obligation morale et citoyenne". L’imam de Drancy Hassen Chalghoumi a lui indiqué qu'il se rendrait à la marche "pour dire haut et fort ‘non à la haine et l’antisémitisme’".

Depuis l'appel lancé mardi, la polémique fait rage sur la volonté du Rassemblement national (RN) d'y participer, le parti devant faire face à des accusations sur son histoire marquée par l'antisémitisme.