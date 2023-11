France : la justice autorise un spectacle de Dieudonné à Toulouse, initialement interdit

"Aucun élément ne permet de considérer que le spectacle serait, par lui-même, de nature à favoriser l'importation du conflit israélo-palestinien"

Le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a autorisé vendredi un spectacle de l'humoriste controversé Dieudonné, prévu dimanche, que la mairie avait initialement interdit.

Dans sa décision, le juge chargé de statuer en urgence a estimé qu'il n'existait "aucune circonstance particulière" permettant de "tenir pour établi le risque allégué de trouble à l'ordre public" mis en avant par la mairie de Toulouse. Lundi, elle avait décidé d'interdire le spectacle intitulé "Sous bracelet: un spectacle hors du commun" de l'humoriste de 57 ans, condamné à plusieurs reprises pour injures raciales ou incitation à la haine raciale. Elle s'appuyait notamment sur ces multiples condamnations mais aussi sur le "contexte lié aux attaques terroristes du Hamas du 7 octobre 2023" et "à l'évolution de la situation résultant notamment de la contre-offensive sur la bande de Gaza et au risque d'importation des tensions nées de ce conflit en France et à Toulouse", estimant que les prises de position de Dieudonné "contribuent à exacerber les antagonismes communautaires".

"Aucun élément ne permet de considérer que le spectacle du requérant serait, par lui-même, de nature à favoriser l'importation sur le sol français du conflit israélo-palestinien", a répondu le tribunal. Selon les éléments contenus dans le jugement, le spectacle de Dieudonné doit se tenir dimanche en fin d'après-midi près d'une grande salle de spectacle toulousaine "dans un bus stationné sur la voie publique". Ce même jour, des rassemblements sont organisés dans toute la France, et place du Capitole à Toulouse à 16H00, contre l'antisémitisme.