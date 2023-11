Les rassemblements contre l'antisémitisme sont un "motif d'espérance", juge Macron

"Le président de la République combat sans relâche toutes les formes d'antisémitisme depuis le premier jour"

Emmanuel Macron "salue avec respect" ceux qui défileront dimanche contre l'antisémitisme, des rassemblements qui sont "un motif d'espérance", a indiqué vendredi soir l'Elysée, laissant entendre que le chef de l'Etat ne participerait pas personnellement à la marche.

"Le président de la République combat sans relâche toutes les formes d'antisémitisme depuis le premier jour. Que des rassemblements viennent, partout en France, relayer ce combat est un motif d'espérance. Voilà pourquoi le président salue avec respect celles et ceux qui, dimanche, marcheront pour la République, contre l'antisémitisme et pour la libération des otages", écrit l'Elysée.

Un important dispositif de sécurité sera déployé avec "plus de 3.000 policiers et gendarmes" ainsi que "des unités d'élite mobilisées", a indiqué vendredi sur BFMTV le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Cette marche, sans prise de parole ni estrade prévue, se veut "un cri des consciences pour déclarer à la face du monde que la République française ne laisse pas, et jamais ne laissera, prospérer" l'antisémitisme, ont écrit Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher dans leur appel, lancé mardi.

Près de 1.250 actes antisémites ont été recensés dans le pays selon les autorités depuis le début de la guerre déclenchée par les massacres du Hamas en Israël, le 7 octobre. "S'en prendre à un juif", "c'est toujours chercher à atteindre la République", a déclaré Emmanuel Macron qui doit s'adresser aux Français d'ici dimanche sur le sujet.