"Les bombardements de l'armée israélienne à Gaza ne sont pas justifiés", selon le président français qui a appelé à un cessez-le-feu immédiat

Le président français Emmanuel Macron a déclaré vendredi que les bombardements de l'armée israélienne à Gaza ne sont "pas justifiés" et qu'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas serait bénéfique pour l'Etat hébreu, lors d'une interview exclusive accordée au média britannique BBC.

Tout en reconnaissant le droit d'Israël à se protéger, "nous leur demandons instamment d'arrêter ces bombardements à Gaza", a-t-il affirmé en soulignant que la France "condamne clairement" les actions terroristes du Hamas.

S'exprimant au lendemain d'une conférence d'aide humanitaire à Paris sur la guerre à Gaza, M. Macron a soutenu que la "conclusion" de tous les gouvernements et agences présents au sommet était "qu'il n'y a pas d'autre solution qu'une pause humanitaire, allant jusqu'à un cessez-le-feu, qui nous permettra de protéger tous les civils qui n'ont rien à voir avec les terroristes".

CHRISTOPHE ENA / POOL / AFP Le président français Emmanuel Macron rencontre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Jérusalem, le 24 octobre 2023

"De facto - aujourd'hui, les civils sont bombardés. Ces bébés, ces femmes, ces personnes âgées sont bombardés et tués. Il n'y a donc aucune raison à cela et aucune légitimité. Nous demandons donc instamment à Israël d'arrêter", a-t-il souligné. "Nous partageons la douleur d'Israël et nous partageons leur volonté de se débarrasser du terrorisme. Nous savons ce que le terrorisme signifie en France", a-t-il rappelé mais "rien ne justifie la poursuite des bombardements contre les civils à Gaza". "C'est extrêmement important pour nous tous, en raison de nos principes, parce que nous sommes des démocraties. Il est important, à moyen et long terme, ainsi que pour la sécurité d'Israël, de reconnaître que toutes les vies comptent", a-t-il poursuivi. Interrogé pour savoir si Israël avait enfreint le droit international à Gaza, le président français a répondu : "Je ne suis pas un juge. Je suis un chef d'État", ajoutant qu'il ne serait pas juste de critiquer Israël de cette manière - "un partenaire et un ami", un mois seulement après l'attaque. Mais M. Macron a indiqué qu'il n'approuvait pas le fait que le meilleur moyen pour Israël de "se protéger est de bombarder massivement Gaza", estimant que cela créait "du ressentiment et de la rancœur dans la région", ce qui aurait pour effet de prolonger le conflit.