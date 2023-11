Le recteur de la Grande Mosquée de Paris appelle à "stopper les amalgames"

"Il faut choisir entre l’humanisme et l’horreur"

Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz, appelle à "stopper les amalgames" et "arrêter d’accuser les musulmans des maux de notre société, et en particulier de l’antisémitisme", dans une tribune publiée samedi par le quotidien Le Monde.

"Dans l’atmosphère délétère qui règne actuellement, des paroles racistes recommencent à se libérer dans l’espace public. J’ai alerté les autorités compétentes pour stopper les amalgames et arrêter d'accuser les musulmans des maux de notre société, et en particulier de l’antisémitisme", écrit-il.

AFP Chems Eddine-Hafiz

Il "dénonce toute atteinte aux Juifs de France, comme aux musulmans de France" et "rejette l'importation sur le sol français d’un conflit au Proche-Orient qui n’a rien de religieux ni de civilisationnel".

La France compte les communautés juive et musulmane les plus importantes d'Europe. "C’est l’heure du choix. Pas entre les musulmans et les juifs. Pas entre Israël et un Etat palestinien dont l’édification s’avère plus que jamais urgente. Non. Il faut choisir entre l’humanisme et l’horreur", ajoute le recteur.

"Les musulmans de France subissent des accusations abjectes qui les (...) les rendent tous complices des pires dérives, qui ne sont pas les leurs", poursuit-il.

"Quant à faire endosser aux Juifs de France et du monde entier la responsabilité d’un gouvernement israélien en pleine crise politique et morale, voilà également une profonde injustice que je ne saurais cautionner", ajoute-t-il.

"Dans le brouillard des associations d’idées dans lequel nous nous trouvons, dénoncer l’antisémitisme en France serait un renoncement aux droits fondamentaux de tous les peuples de la Terre, y compris ceux, légitimes, du peuple palestinien", regrette-t-il.