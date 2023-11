Les manifestants portaient des pancartes "Touche pas à la mémoire", "Touche pas au Vel d'Hiv"

Un rassemblement contre l'antisémitisme organisé par La France insoumise (LFI) près de l'emplacement de l'ancien Vel d'Hiv, a été perturbé dimanche matin à Paris par des manifestants qui reprochent au parti de Jean-Luc Mélenchon ses ambiguïtés sur cette question. Portant des pancartes "Touche pas à la mémoire", "Touche pas au Vel d'Hiv", plusieurs dizaines de manifestants ont perturbé le rassemblement qui avait pour but de déposer des gerbes de fleurs au square des Martyrs juifs du Vélodrome d'Hiver, dans le XVe arrondissement. Le Vélodrome d'Hiver avait été en 1942 le théâtre de la rafle de milliers de juifs qui y avaient été regroupés avant d'être déportés dans les camps d'extermination nazis.

Un rassemblement plus important prévu par LFI avait été interdit par la Préfecture de police de Paris, mais le dépôt de fleurs avait été autorisé. LFI entendait ainsi "manifester contre l'antisémitisme" sans participer à la grande marche civique organisée à l'appel des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher et à laquelle se joindra le Front national. Celle-ci aura lieu à partir de 15h entre l'Assemblée nationale et le Sénat.

"Faire cela, c'est honteux, ça devrait être un moment de rassemblement", a déclaré sur place le député Insoumis Antoine Léaument, tandis que les contre-manifestants entonnaient les cris de "collabos". "Il est impossible de manifester avec l'extrême droite contre l'antisémitisme", a-t-il ajouté pour justifier la décision de son parti de boycotter la marche qui aura lieu dans l'après-midi en présence du Rassemblement national.

Le message du parti de la gauche radicale sur l'antisémitisme est brouillé ces dernières semaines par plusieurs prises de positions jugées ambiguës de son leader Jean-Luc Mélenchon qui a refusé de condamner les attaques du Hamas et de qualifier le mouvement de "terroriste". L'un de ses députés, David Guiraud, a déclenché une tempête politique samedi en mettant en doute les informations sur le massacre du 7 octobre.