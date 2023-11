Mélenchon estime que la marche contre l'antisémitisme a été un échec

"Le peuple français restera uni malgré ses dirigeants"

Le leader de La France insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon a estimé dimanche à propos de la marche contre l'antisémitisme que "toute la droite et l'extrême droite pourtant unies ont échoué à reproduire les mobilisations générales du passé".

Selon les journalistes dans la manifestation, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont défilé dimanche entre l'Assemblée nationale et le Sénat pour rejeter l'antisémitisme alors que le nombre d'actes hostiles aux Juifs a explosé depuis le 7 octobre, début de la guerre entre Israël et le Hamas palestinien.

"Le rejet de l'antisémitisme est plus large en France. Ils l'ont rabougri et rendu ambigu. Le peuple français restera uni malgré ses dirigeants", a ajouté Jean-Luc Mélenchon sur la plateforme X.

Thomas SAMSON / AFP Manifestation contre l'antisémitisme à Paris

LFI avait décidé de boycotter cette marche pour marquer son mécontentement devant la participation du Rassemblement national (RN) et de l'autre parti d'extrême droite, Reconquête.

Les autres partis de gauche Europe Ecologie-Les Verts, PS et PCF ainsi que des associations de défense des droits humains ont eux choisi de participer mais de s'afficher derrière une banderole commune "contre l'antisémitisme et tous les fauteurs de haine et de racisme" dans une démarche de "cordon républicain" face à l'extrême-droite.