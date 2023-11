Marche contre l'antisémitisme : "Macron a raté un rendez-vous avec l'Histoire" (Jordan Bardella)

La présence du président de la République "aurait permis d'accorder plus de poids à cette cause qu'est la lutte contre l'antisémitisme"

Le président du Rassemblement national (RN) Jordan Bardella a regretté lundi l'absence d'Emmanuel Macron à la grande marche contre l'antisémitisme à Paris qui a réuni dimanche environ 105 000 personnes et près de 200 000 dans tout le pays. Le chef de l'État a "raté un rendez-vous avec l'Histoire", a-t-il estimé. "Je regrette l'absence du président de la République, parce que je pense que sa présence aurait permis d'accorder plus de poids à cette cause qu'est la lutte contre l'antisémitisme", a déclaré le président du parti de Marine Le Pen sur RTL.

"Quand on est le président de la République, on n'est pas jugé à ce qu'on dit, on est jugé à ce qu'on fait", a affirmé M. Bardella, pour qui le chef de l'État "se serait grandi à participer à cette marche". "Sans doute avait-il de bonnes raisons" de ne pas y participer, mais "je m'interroge sur les calculs qui ont précédé ce choix", a-t-il ajouté, soulignant que "la lutte contre l'antisémitisme est aussi la cause de tous les Français".

GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP Jordan Bardella et Marine Le Pen à la marche contre l'antisémitisme, à paris, le 12 novembre 2023

"Cette marche contre l'antisémitisme nous a permis de dire à nos compatriotes de confession juive qu'ils n'étaient pas seuls", a également assuré Jordan Bardella, estimant que le RN est le "meilleur bouclier des juifs de France". Il a par ailleurs jugé qu’il était nécessaire de "fermer les mosquées radicales et expulser les étrangers radicalisés". "Il faut avoir le courage de dissoudre les relais des Frères musulmans".

Le président français avait indiqué samedi qu'il ne participerait pas au rassemblement organisé par les présidents de l'Assemblée et du Sénat, mais qu'il y serait "par le cœur et la pensée".