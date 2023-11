Des députés LFI "bouleversés" après avoir vu le film des atrocités du Hamas

La réaction des députés de LFI était attendue après une projection à l'Assemblée nationale, en raison de leur refus de qualifier le Hamas de "groupe terroriste"

Le film documentant certaines des atrocités commises par les terroristes du Hamas le 7 octobre a été projeté mardi soir devant des députés à l'Assemblée nationale française. Seuls 70 d'entre eux ont assisté à la projection. Le film d'une quarantaine de minutes, monté à partir d'images prises soit par les terroristes, soit par les victimes ou les secouristes, ou encore les caméras de surveillance des kibboutz, montrent des civils traqués, tués à bout portant, des cadavres d'adultes et d'enfants suppliciés, ou encore des traînées de sang. A cette occasion, la réaction des députés de La France Insoumise était particulièrement attendue, en raison de leur refus de qualifier le Hamas de "groupe terroriste".

Aymeric Caron, qui en réponse à une question sur le fait de mettre sur le même plan Daesh, al-Qaida et le Hamas, avait répondu par la négative, a affirmé "s'attendre à ce niveau d'horreur", mais aussi déclarer "ne regretter aucune déclaration faite" depuis le 7 octobre. Sur BFM TV, le député a ajouté qu'après ce film, "on ne se sent pas bien, on est bouleversé, on est écœuré, ce sont des horreurs, des actes terroristes", avant d'avoir un débat tendu avec les journalistes sur la nature de la réponse israélienne.

La réaction du député David Guiraud, qui s'est retrouvé dans l'oeil du cyclone après des propos polémiques tenus lors d'une conférence en Tunisie la semaine dernière, était également scrutée. Le député insoumis y avait lancé devant un public acquis : "Le bébé dans le four, ça a été fait, en effet, par Israël, la maman éventrée ça a été fait, c'est vrai, par Israël". Puis après une hésitation: "je crois que c'était à Sabra et Chatila".

A sa sortie de la projection, David Guiraud, visiblement ébranlé lui aussi, a pris la parole : "Je suis l’un des plus farouches défenseurs du droit des Palestiniens à vivre libre et digne. Dans ce combat-là, ça fait plusieurs semaines que je vois des images très difficiles, du nettoyage ethnique à Gaza, mais malgré la peine et la douleur qui me secouent tous les jours, je crois que je n'oublierai jamais de respecter tous les morts". Lorsqu'une journaliste l'a interrogé sur d'éventuels regrets concernant ses déclarations, le député insoumis a, lui, choisi de ne pas répondre.