France : Nouvel appel à manifester samedi pour "un cessez-le-feu immédiat à Gaza"

Plusieurs syndicats (CGT, FSU, Solidaires) ont lancé un appel à manifester samedi pour un "cessez-le-feu immédiat à Gaza", dire "stop aux massacres" et réclamer "la libération des otages et des prisonniers", dans un communiqué publié mercredi.

"Solidarité avec le peuple palestinien: Stop aux massacres ! Cessez-le-feu à Gaza !", écrivent les trois syndicats dans un communiqué commun, appelant à des "rassemblements et des manifestations pour la paix" samedi. Parmi les mots d'ordre de ces rassemblements, figurent un "cessez-le-feu immédiat et la levée du blocus", "l’arrêt des bombardements et des déplacements forcés de la population", la protection du peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie", ou encore "la libération des otages et des prisonniers", ainsi qu'"une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens". Plusieurs manifestations de soutien aux Palestiniens ont eu lieu en France, notamment les 4 et 11 novembre, depuis les massacres du Hamas en Israël le 7 octobre et la riposte militaire à Gaza.

Plus de 100 000 personnes ont par ailleurs défilé dimanche à Paris et des dizaines de milliers d'autres partout en France pour la "grande marche" contre l'antisémitisme, en présence d'une bonne partie de la classe politique.