France: huit jeunes devant la justice pour des chants antisémites dans le métro

Huit adolescents, âgés de 13 à 17 ans, doivent comparaître mercredi devant le juge pour enfants, après leur interpellation lundi dans le cadre d'une enquête sur des chants ou propos antisémites filmés dans le métro parisien le 31 octobre, a indiqué le parquet.

Ces mineurs, quasiment tous résidents d'une banlieue nord de la capitale française où vit une importante communauté d'origine nord-africaine, comparaissent "pour les faits qualifiés d'apologie de crime contre l’humanité et injures publiques en raison de la religion", a précisé le parquet de Bobigny qui a requis "une mesure éducative judiciaire provisoire".

Le 31 octobre, des chants ou propos antisémites avaient été filmés sur une ligne du métro. Puis ils avaient été signalés au parquet par la préfecture de police, la régie des transports RATP et la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra). L'enquête porte sur l'apologie du terrorisme, l'injure publique à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, et la provocation publique à la haine, la violence ou la discrimination raciale.