"Chien" : le ton est monté entre les députés Habib et Guiraud durant la projection du film du Hamas

"Avant même d’avoir vu le film, ils savaient ce qu’ils allaient en dire. Jean-Luc Mélenchon a donné le la, ils ne font que répéter"

Depuis le 7 octobre et les prises de position de Jean-Luc Mélenchon et de ses partenaires Insoumis qui refusent de qualifier le Hamas de "groupe terroriste" ou de condamner les massacres, l’atmosphère est électrique entre parlementaires.

Dernier épisode en date lundi soir, alors qu’après la diffusion du film sur les exactions du Hamas à l’Assemblée nationale, David Habib a traité le député LFI David Guiraud de "chien" dans la salle de projection.

A cette invective, le député Insoumis a très vite réagi sur twitter : "Je regrette ces propos orduriers. Tout comme je constate que les manipulations vont déjà bon train pour couper et manipuler ma déclaration au sortir de cette projection."

Contacté mercredi matin, David Habib, député non inscrit de la 3ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques, persiste. S’il concède une formule "peu élégante", il confirme sa nature "très spontanée et très vraie". "Ne pas réagir à ce moment-là aurait été faire preuve d’un manque total de courage. Je suis heureux de lui avoir dit ce que des millions de Français avaient envie de lui dire. Les propos qu’il a tenus à Tunis, au regard de ce que nous avons vu hier soir sont proprement indignes."

A Tunis lors d’une conférence tenue le 10 novembre dernier, l’insoumis avait déclaré : "Le bébé dans le four, ça a été fait, en effet, par Israël. La maman éventrée ça a été fait, c’est vrai, par Israël." Avant de faire un mea culpa quelques jours plus tard, manifestant sa volonté d’assister à la projection : "J’ai donné l’impression de traiter tout ça avec légèreté. Je suis venu m’assurer que je ne referai pas cette erreur".

Mais pour David Habib, "ce n’est pas un problème de choix de syntaxe et de vocabulaire, c’est un problème politique. Ce que l’on a vu hier, notamment à l’égard des enfants, aurait dû appeler de sa part un acte de contrition. Or, nous avons eu droit au maintien d’une position qui est complètement surréaliste, qui ne repose sur rien, dictée par Jean-Luc Mélenchon, qui n’a absolument aucune humanité".

Concernant la réaction des autres députés LFI, David Habib ne se dit pas surpris : "Avant même d’avoir vu le film, ils savaient ce qu’ils allaient en dire. Jean-Luc Mélenchon a donné le la, ils ne font que répéter. Aymeric Caron a bien tenté de marginaliser ce qu’il avait vu et d’en tirer une sorte de profit politique en disant "je ne me suis pas trompé". Mais comment peut-on dire ça après ce qu’il a dit et après ce qu’il a vu ?"