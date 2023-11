Le CFCM interpelle les médias sur une "déshumanisation" des Palestiniens

Le CFCM déplore notamment que les images les concernant "se résument à des plans aériens de bâtiments détruits"

Le CFCM, l'une des associations représentant les musulmans en France, a dénoncé jeudi une "déshumanisation" des Palestiniens dans les médias audiovisuels, avertissant sur les risques de "manipulation" si le public, notamment jeune, préfère s'informer sur les réseaux sociaux.

Dans une lettre ouverte à l'Arcom et aux médias de l'audiovisuel, le Conseil français du culte musulman (CFCM) souligne le "traitement médiatique humain" appliqué aux victimes israéliennes du conflit entre Israël et le Hamas, qui a permis "une compassion et une solidarité unanime de nos concitoyens à leur égard".

"Force est de constater que les Palestiniens et leur terrible souffrance actuelle font l'objet d'un traitement médiatique totalement différent, entraînant leur déshumanisation et une relativisation assumée de leur souffrance", ajoute cette lettre.

Le CFCM déplore notamment que les images les concernant "se résument à des plans aériens de bâtiments détruits" et qu'il n'y ait eu "aucun portrait de femmes, ni d'enfants avec leurs histoires personnelles". Il estime que "les médias grand public se trouvent de fait discrédités", avec une "défiance" croissante "notamment de la part des jeunes".

Ces derniers "vont chercher l'information ailleurs notamment dans les réseaux sociaux. Dans ces espaces alternatifs, ils découvrent une réalité autre et des images terribles sur l'étendue de la tragédie humaine du peuple palestinien. Mais ils peuvent aussi y être exposés à de grands risques de manipulation et de dérive aux conséquences à ne pas sous-estimer", avertitl'association.

Le 7 novembre déjà, le recteur de la Grande Mosquée de Paris Chems-eddine Hafiz avait rencontré le président de l'Arcom Roch-Olivier Maistre pour lui faire part de "l’inquiétude des musulmans de France au sujet de la libération et de la banalisation d’une parole antimusulmane dans les médias".