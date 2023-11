Yassine Belattar reçu à l’Élysée : "La présidence doit rendre des comptes" (Richard Malka)

L'Express a fait le lien entre la visite de M. Belattar à l'Elysée et la décision du chef de l'Etat de ne pas participer à la marche contre l'antisémitisme

La visite de l'humoriste controversé Yassine Belattar à l'Elysée, révélée par l'Express cette semaine, "pour prendre le pouls des banlieues sur la situation du conflit israélo-palestinien", qui aurait dissuadé Emmanuel Macron de se rendre dimanche à la grande marche contre l'antisémitisme, ne cesse de provoquer des remous . L'avocat Richard Malka et le journaliste Philippe Val, invités tous deux sur i24NEWS, ont vivement réagi à cette visite sur le plateau d'Anna Cabana.

"Cette affaire est incroyable, c'est exactement le genre de chose qui fait qu'Emmanuel Macron est haï", a déclaré M. Malka. "Si la présidence de la République était informée [de cette venue], alors oui elle doit rendre des comptes car c'est complètement hors sol et c'est incompréhensible pour le peuple", a-t-il poursuivi.

"Si encore M. Belattar était élu de quelque chose mais il représente qui ?", a ajouté l'avocat, précisant que M. Belattar avait été condamné par le tribunal correctionnel de Paris en septembre à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des menaces de mort et de crimes visant plusieurs personnalités du monde du spectacle en 2018 et 2019. Selon Richard Malka, "Emmanuel Macron provoque de la haine et méprise le peuple pour être à ce point déconnecté". "Il faut des explications car ce n'est pas du tout anecdotique, mais quelque chose de profond".

"Cela voudrait dire que tous les Musulmans sont alignés sur Belattar ? J'espère que non ! On cède à un clientélisme électoral qui est hallucinant", s'est interrogé de son côté l'ancien patron de Charlie Hebdo, Philippe Val.

Ce vendredi, le chef des députés Renaissance, Sylvain Maillard, a "regretté" que Yassine Belattar ait été reçu la semaine dernière par des conseillers d'Emmanuel Macron. Je le regrette parce que je pense que sa place n’est pas d’être reçue par des collaborateurs de l’Elysée", a réagi Sylvain Maillard sur Franceinfo.

L'absence du président français Emmanuel Macron à la manifestation contre l'antisémitisme dimanche dernier, qui a réuni plus de 100 000 personnes dans la capitale française, avait interpellé de nombreuses personnalités publiques. Interrogé sur France 5, le chanteur Patrick Bruel a affirmé qu'il était "évident que le Président aurait dû venir". "Ça fait une semaine, je me pose la question et je me dis "pourquoi il n'est pas venu ?' J'essaie de trouver toutes les raisons possibles et je n'en trouve aucune de recevable, avec tout le respect que je porte à notre président et je n'ai aucun doute sur son engagement. Mais là ça m'a manqué, ça a manqué à beaucoup de gens", a-t-il réagi.

Dave Kotinsky (Getty/AFP) Patrick Bruel

Plus de 1.500 actes ou propos antisémites ont été recensés en France depuis le début de la guerre déclenchée par les massacres du Hamas en Israël, le 7 octobre, a indiqué récemment le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.