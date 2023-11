France : les positions d'un professeur de HEC sur Israël suscitent la polémique

Sur un post publlié sur les réseaux sociaux, le professeur a qualifié le conflit de "soulèvement des colonisés"

Suite à l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, un professeur d'HEC, Alberto Alemanno, a suscité la polémique avec ses publications sur les réseaux sociaux, dans lesquelles il a exprimé son horreur face aux attaques contre Israël, tout en critiquant le soutien unilatéral de l’Union européenne à Israël, qualifiant le conflit de "soulèvement des colonisés", a rapporté BFMTV. Cette mention a été supprimée dans une version ultérieure de son message.

https://twitter.com/i/web/status/1711121761696108942

Dans le message révisé, Alemanno condamne fermement les attaques contre Israël, mais exprime des doutes sur l'efficacité de la prise de position de l'UE pour désamorcer le conflit. En outre, selon une tribune signée par des anciens élèves d’HEC, Alemanno aurait publiquement qualifié Israël d’État "apartheid" et accusé le pays de "génocide".

https://twitter.com/i/web/status/1727588882277876074

D'anciens élèves, menés par Ouriel Ohayon, ont exprimé dans une tribune leur "colère et indignation" face au silence de la direction de HEC. Sur BFMTV, l’élève a qualifié les propos d'Alemanno de franchissement d'une "ligne rouge", surtout dans le contexte sensible du monde académique, et exigé une réaction officielle de la part de l'école de commerce.