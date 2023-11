France : Youcef Atal, footballeur professionnel, en garde à vue pour apologie du terrorisme

Le procureur de Nice a ouvert une enquête pour "apologie du terrorisme" et "provocation à la haine ou à la violence en raison d'une religion déterminée"

Le défenseur international algérien de 27 ans, Youcef Atal, qui joue à l'OGC Nice, a été placé vendredi en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour "apologie du terrorisme" pour une publication liée au conflit entre Israël et le Hamas, a-t-on appris de source judiciaire. Il avait rapidement supprimé sa publication et présenté des excuses mais le parquet, saisi par le préfet et le maire de Nice, Christian Estrosi, a ouvert une enquête.

Son club l'avait suspendu jusqu'à nouvel ordre et la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) lui avait infligé sept matchs de suspension. En dépit des excuses du joueur, l'OGC Nice avait expliqué avoir fait le choix de "prendre immédiatement" des sanctions, "préalables" à celles que pourraient prendre les instances sportives ou judiciaires, "compte tenu de la nature de la publication partagée et de sa gravité".

https://twitter.com/i/web/status/1728005808686854479 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le procureur de Nice avait annoncé le 16 octobre l'ouverture d'une enquête pour "apologie du terrorisme" et "provocation à la haine ou à la violence en raison d'une religion déterminée". Atal avait partagé sur son compte Instagram une vidéo d'un prédicateur que le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) a conservée, après que le joueur l’a effacée, dans laquelle le religieux appelle à "un jour noir pour les juifs" et à ce qu'ils ne puissent pas "hisser leur drapeau à Gaza".