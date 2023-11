L'humoriste Malik Bentalha se moque d'une émission de Pascal Praud

« L’heure de trop », satire de l’émission animée par Pascal Praud « L’heure des pros », atteint les 15 millions de vues en 24h

Depuis sa publication jeudi sur la plateforme YouTube et sa diffusion sur X (ex Twitter), le sketch satirique d’une quinzaine de minutes que signe l’humoriste Malik Bentahla, fait vivement réagir fans et détracteurs. Même décor et même atmosphère, la satire met en scène une galerie de personnages caricaturaux parmi lesquels il est facile de reconnaître l’animateur Pascal Praud, l’imam de Drancy, Hassen Chalghoumi, et d’autres chroniqueurs habitués du plateau du présentateur de « L’heure des pros », parmi lesquels la journaliste Elisabeth Levy incarnée par Vivianne Bouchard.

« La djellabah est-elle un vêtement religieux ? » est la question qui ouvre le (faux) débat. L'émission tourne en dérision des problématiques sérieuses qui enflamment les plateaux de télévision dans l'Hexagone. ",Pour certains, l’exercice relève du génie « 16 minutes de fou rire… rien qu’en voyant le début on savait déjà que c’était une masterclass » écrit un internaute. Pour d’autres, cet épisode pourrait davantage s’apparenter au « sketch de trop » car les auteurs y montrent une forme d’irresponsabilité : « ç’aurait été marrant si l’homme que vous parodiez n’était pas menacé de mort et sous protection. Vous avez l’humour, cette fois c’était un peu facile. Il vous manque son courage » ou « S’il arrive quelque chose à l’Imam Chalghoumi, ces « comiques » seront responsables » déplore un autre internaute sur X. Pour le journaliste Ferghane Azihari, « Bien que drôle par certains aspects, ce sketch devenu viral en dit aussi beaucoup sur la lâcheté invraisemblable de ceux qui l’ont produit, sans oublier ceux qui y voient une satire sociale réussie ».

Les personnes visées n'ont toujours pas réagi à la parodie de l'humoriste de 34 ans.