Israël/Hamas : la France espère que la trêve dure jusqu'à la libération de "tous les otages"

"La France considère qu'il faut une pause durable, une trêve qui permette d'aboutir à un cessez-le-feu", a-t-elle affirmé

La France espère que la trêve à Gaza dure jusqu'à la libération de "tous les otages", a déclaré dimanche sa ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna, alors que le mouvement terroriste palestinien a libéré 58 personnes depuis vendredi, parmi lesquels ne figure aucun Français.

"Nous demandons la libération de nos otages et de tous les otages", a lancé la cheffe de la diplomatie française sur BFMTV. "Il serait bon, utile et nécessaire que la trêve soit prolongée à cette fin", a-t-elle ajouté, assurant avoir "bon espoir" que des otages français soient libérés, au moment où les appels à une prolongation de la trêve entre Israël et le Hamas se multiplient. "Il y a des listes qui sont établies au cours des négociations par l'intermédiaire du Qatar", mais ensuite c'est "le Hamas qui fait ses choix à l'intérieur de ces listes", a expliqué la ministre. Huit Français sont portés disparus, dont "une partie" est retenue en otage, selon sa diplomatie, sans certitude quant au sort des autres.

Bryan R. Smith / AFP La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna

"La France considère qu'il faut une pause durable, une trêve qui permette d'aboutir à un cessez-le-feu", avec à la clef "la libération d'otages", a insisté Mme Colonna. Le président américain Joe Biden a dit souhaiter que la trêve soit prolongée "tant que des prisonniers continuent à sortir". L'attaque du Hamas le 7 octobre a selon les autorités israéliennes fait 1.200 morts, en majorité des civils. Lors de cette attaque, selon la même source, environ 240 personnes ont été enlevées et emmenées dans la bande de Gaza.