Décapitation de l'enseignant Samuel Paty : six anciens collégiens jugés en France

Le premier procès dans l'affaire de la décapitation en 2020 de l'enseignant Samuel Paty par un jeune jihadiste s'ouvre lundi à Paris, où six anciens collégiens comparaissent à huis clos devant le tribunal pour enfants. Un deuxième procès, pour juger huit adultes, aura lieu devant la cour d'assises spéciale de Paris fin 2024. L’assassinat de l’enseignant, intervenu sur fond de menace terroriste élevée, avait suscité un immense émoi en France et à l'étranger.

AFP Photo/Pascal GUYOT Un policier français se tient à côté d'un portrait du professeur de français Samuel Paty exposé sur la façade de l'Opéra Comédie de Montpellier le 21 octobre 2020

Cinq adolescents - âgés de 14 et 15 ans à l'époque de l'assassinat de Samuel Paty- sont jugés pour association de malfaiteurs en vue de préparer des violences aggravées. Ils sont accusés d'avoir surveillé les abords du collège et désigné M. Paty à l'assaillant, contre rémunération. Une sixième adolescente, âgée de 13 ans au moment des faits, comparaît pour dénonciation calomnieuse. Cette collégienne avait, à tort, soutenu que M. Paty avait demandé aux élèves musulmans de la classe de se signaler et de sortir de la classe avant de montrer les caricatures de Mahomet. Elle n'avait en réalité pas assisté à ce cours.

Son mensonge a été à l'origine d'une violente campagne alimentée sur les réseaux sociaux par son père, Brahim Chnina, et par un militant islamiste Abdelhakim Sefrioui, auteur de vidéos qui avaient attiré l'attention sur le professeur. Ces deux hommes seront jugés lors du second procès.

Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie de 47 ans avait été poignardé puis décapité près de son collège à Conflans-Sainte-Honorine, en région parisienne, par Abdoullakh Anzorov, un réfugié russe d'origine tchétchène. Cet islamiste radicalisé de 18 ans avait été tué dans la foulée par la police. Le terroriste reprochait au professeur d'avoir montré des caricatures de Mahomet lors d'un cours sur la liberté d'expression. Dans un message audio en russe, il s'était félicité d'avoir "vengé le Prophète".

L'émotion provoquée par ce crime a récemment été ravivée par l'assassinat mi-octobre d'un autre professeur, Dominique Bernard, tué à Arras, dans le nord de la France, par un jeune islamiste radicalisé.