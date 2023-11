La vice-présidente de SOS Racisme démissionne en raison de divergences sur le "droit d'Israël à se défendre"

Saphia Ait Ouarabi a dénoncé une "dérive idéologique grave" de l'association

La vice-présidence de SOS Racisme, Saphia Ait Ouarabi, a annoncé dimanche avoir démissionné de ses fonctions, dans un message publié sur X. La militante qui a officialisé sa décision auprès l’association le 17 novembre, a dénoncé une "dérive idéologique grave", après la publication d’un communiqué de SOS Racisme affirmant qu’"Israël a le droit de se défendre".

"J’estime que la direction de SOS Racisme a connu une dérive idéologie grave ces dernières semaines à l’image du communiqué publié le 2 novembre dans lequel est affirmé ‘Israël a le droit de se défendre’. Le 2 novembre, jour où près de 10.000 morts étaient décomptés à Gaza, dont un tiers d'enfants. Un jour où des experts de l'ONU évoquaient 'un risque de génocide'". Selon Saphia Ait Ouarabi ces prises de positions sont "scandaleuses et symptomatiques du silence assourdissant depuis un mois et demi de l’association sur la situation à Gaza et en Cisjordanie".

"Malgré les nombreuses tentatives de discussions, les alertes, les remarques, et alors que les désaccords explosaient au sein de l'association, la direction m'a répondu par ce qui me semble être des humiliations (...), des pressions, l'interdiction d'utiliser mes réseaux sociaux pour parler du conflit israélo-palestinien", a ajouté la jeune femme de 22 ans, étudiante en sociologie à l’université de Nanterre.