La Grande Mosquée de Paris dénonce "les violences racistes de milices néonazies"

La Grande Mosquée s'inquiète de nouveau de "la libération d'une parole antimusulmane

La Grande Mosquée de Paris a condamné "les dégradations, injures et menaces" qui ont ciblé récemment les mosquées de Cherbourg-en-Cotentin (Manche) et de Valence, en lien avec le meurtre du jeune Thomas dans la Drôme, et dénoncé "les violences racistes de milices néonazies".

"Dans plusieurs villes de France, des groupuscules d'extrême droite ont organisé des exactions racistes – en réalité, de véritables 'ratonnades' – durant lesquelles des slogans haineux, visant les citoyens de confession musulmane, ont été proférés", s'indigne dans un communiqué Chems-eddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris.

"Ces actes sont inadmissibles", ajoute-t-il, pointant "des attaques menées pour déstabiliser davantage encore la coexistence religieuse et l'unité de la communauté nationale". La Grande Mosquée s'inquiète de nouveau de "la libération d'une parole antimusulmane dans certains médias et de la part de certaines personnalités politiques".

"La mort insupportable du jeune Thomas à Crépol, que nous condamnons et regrettons, ne saurait justifier les violences racistes de milices néonazies."

Samedi soir, des dizaines de militants de la mouvance identitaire, cagoulés, venus de toute la France, se sont retrouvés à Romans-sur-Isère (Drôme) "pour en découdre", selon les autorités, avec les jeunes du quartier de la Monnaie, dont seraient issus certaines des personnes impliquées dans la mort de Thomas.