Émilie Gomis, ambassadrice Paris 2024, épinglée pour un post antisémite lié aux attaques du 7 octobre

"Que feriez-vous dans cette situation ?" avait demandé la jeune femme pour illustrer une carte de France envahie par des drapeaux israéliens

Émilie Gomis, ex-basketteuse et ambassadrice Paris 2024, est depuis plusieurs jours au centre d'une vive polémique après un post sur son Instagram, tout juste 48 heures après le massacre du 7 octobre en Israël. La jeune femme avait publié une carte de la France de plus en plus ensevelie par des drapeaux israéliens au fil des années, avec la question suivante : "Que feriez-vous dans cette situation ?".

Un collectif, qui s'est fixé pour mission de "traquer les antisémites sur les réseaux sociaux", a relayé l'information auprès du ministre des Sports et au président du Comité Olympique. Leur lettre, consultée par i24NEWS, appelle au "renvoi immédiat d'Émilie Gomis du comité des Jeux Olympiques". "Le 9 octobre dernier, Mme Gomis a partagé un post sur les réseaux sociaux qui justifiait les massacres du 7 octobre commis par l'organisation terroriste Hamas et faisait l'apologie du terrorisme", souligne la lettre.

"Paris 2024 ne sera pas Munich 1972"

Le texte indique également que Mme Gomis a ouvertement exprimé "des opinions complotistes, racistes, pro-russes et anti-françaises" et s'est prononcée contre les "médias français négrophobes". "Si le comité des Jeux Olympiques décide de la maintenir dans cette position, il risque de devenir complice de la haine nauséabonde qu'elle véhicule", alertent les rédacteurs de la lettre.

Pour le membre du collectif Yossi Amar, le post de la sportive est très clair : "Au regard de la pseudo-colonisation, le Hamas n’avait pas d’autre solution que de commettre de tels actes terroristes. L’apologie du terrorisme est un délit. Le soutien au Hamas équivaut a soutenir les méthodes de Daesh et à bafouer la mémoire des victimes de terrorisme dans le monde, y compris à Paris. Vous êtes une honte pour les valeurs humaines, les valeurs olympiques et pour les valeurs de la France. Paris 2024 ne sera pas Munich 1972".

La sportive a réagi jeudi, sur son Instagram, à la polémique, affirmant qu'"en ces moments difficiles, mes pensées vont à toutes les innocentes victimes touchées par les guerres et actes barbares qui se multiplient dans le monde", et rejetant les accusations d'antisémitisme. "Les accusations d’antisémitisme auxquelles je fais face sont en totale contradiction avec les valeurs qui m’ont été inculquées et celles que le sport m’a enseignées", a-t-elle assuré.