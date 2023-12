Jean-Luc Mélenchon appelle à des sanctions contre Israël

Le chef de La France Insoumise a expliqué pourquoi son parti refuse de qualifier le Hamas de "groupe terroriste"

Le leader du parti de gauche La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, dont la formation a été fortement critiquée ces dernières semaines pour avoir refusé de qualifier le Hamas de mouvement terroriste, a appelé à des sanctions contre Israël pour arrêter ce qu'il décrit comme un "massacre à Gaza", soulignant le rôle de l'opinion publique mondiale dans la désapprobation de ces actions lors d'une interview sur France Inter samedi matin. Le chef des insoumis a également clarifié la position de son parti : "Nous n’avons jamais contesté le fait que des actes puissent être de nature terroriste. Dans l’attaque du 7 octobre, il y a des actes terroristes. Je dis qu'il y a des actes destinés à semer la terreur (...) Quand on prend le vocabulaire de la guerre contre le terrorisme, d'une organisation qui a pour but le terrorisme, alors on passe dans un autre régime de vocabulaire. Ce n'est plus la loi et le droit international, c'est la lutte du bien contre le mal, dont se réclame monsieur Netanyahou (...) Donc je parle de crimes de guerre et je le reredis, tous les crimes de guerre doivent être punis", a-t-il souligné.

Le chef des Insoumis a par ailleurs tenu des propos sans équivoque lors d’une réunion publique dans la ville de Rochefort, jeudi, où il est revenu sur les liens de son mouvement avec le groupe terroriste Front Populaire de Libération de la Palestine (FPLP), soupçonné de détenir des otages dans la bande de Gaza. "Puisque vous êtes en lien avec le FPLP… (ne finit pas le mot, ndlr), un mouvement pro-palestinien marxiste. Pourquoi pas ? Il se trouve que ce n'est pas le cas. Ils disent ‘Appelez-les pour obtenir la libération du bébé dont il a été question’. (une allusion à Kfir Bibas, âgé de 10 mois, qui a été capturé par le Hamas le 7 octobre, ndlr). Les copains commencent à chercher la bonne réponse. 'Envoyez-les balader, on ne les connaît pas'. Si on les connaissait, on téléphonerait volontiers", a-t-il affirmé dans un style théâtrale, malgré l’invitation de LFI adressée à Mariam Abu Dakah, militante du FPLP à une projection d'un film sur Gaza à l’Assemblée nationale et les liens avérés avec Salah Amouri, ancien membre du groupe, expulsé par Israël après aoir purgé une peine de prison pour tentative de meurtre contre un rabbin.

a par ailleurs critiqué avec ironie les défenseurs d’Israël, les mettant au défi d'user de leur influence pour arrêter les bombardements. 'Vous, les amis du soutien inconditionnel, vous ne pouvez pas leur téléphoner pour leur dire d'arrêter de bombarder puisque vous, vous les connaissez et c'est vos potes, paraît-il", a-t-il lancé du haut de la scène. Jean-Luc Mélenchon a ensuite dénoncé la "colonisation de Netanyahou" et comparé les bombardements sur Gaza à celui de Guernica, perpétré par les nazis lors de la guerre d’Espagne en 1937, et rendu célèbre par la fresque éponyme de Pablo Picasso.