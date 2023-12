Attaque à Paris: le terroriste, fiché S, déjà condamné en 2016 pour une tentative d'attentat

L'assaillant a déclaré qu'il ne supportait pas que "des musulmans soient tués en Palestine et en Afghanistan"

Le terroriste de l'attaque au couteau qui a fait un mort et deux blessés à Paris samedi soir était fiché S et avait déjà été condamné en 2016 à "quatre ans de prison" pour avoir voulu mener une autre attaque à la Défense, a dit le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Il avait à l'époque été arrêté par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) avant de passer à l'acte, a ajouté le ministre.

Il est de nationalité française et a grandi à Neuilly-sur-Seine. Il était radicalisé et bénéficiait d'un traitement médical pour troubles psychiatriques et neurologiques. Il y a un peu plus d'un an il a cessé de prendre ses médicaments.

"Nous ne céderons rien face au terrorisme", a affirmé la Première ministre Elisabeth Borne. "Mes pensées vont à la victime, aux blessés et à leurs proches. Je salue le courage et le professionnalisme de nos forces de l'ordre et nos services de secours mobilisés", a encore écrit la cheffe du gouvernement sur X.

Le président français Emmanuel Macron a adressé tôt dimanche ses "condoléances" aux proches de l'Allemand tué dans une l'attaque.

"J'adresse toutes mes condoléances à la famille et aux proches du ressortissant allemand décédé ce soir lors de l'attaque terroriste survenue à Paris et pense avec émotion aux personnes actuellement blessées et prises en charge", a écrit M. Macron sur X (ex-Twitter).

L'assaillant a déclaré qu'il ne supportait pas que "des musulmans soient tués en Palestine et en Afghanistan".

Au moment des faits samedi, peu après 21H00, près du pont Bir Hakeim enjambant la Seine, il a crié "Allah Akbar" à plusieurs reprises, selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.