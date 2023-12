"Gloire éternelle à ceux qui résistent !" : Meyer Habib dénonce les propos de Jean-Luc Mélenchon

"Il s'agit d'apologie du terrorisme et du jihadisme en plein Paris", a affirmé Meyer Habib sur i24NEWS

Meyer Habib, député de la 8e circonscription des Français de l'étranger, a réagi ce dimanche aux propos tenus par le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, présent samedi à Paris à la manifestation pro-palestinienne. Le chef des insoumis était présent avec des élus de son parti dont les députées Mathilde Panot et Aurélie Trouvé, et a jugé devant la presse que la reprise des bombardements israéliens à Gaza présentait "tous les indices d'une volonté génocidaire".

Il a également qualifié le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Gallant de "criminels de guerre" qui devraient être jugés par la Cour pénale internationale. "Gloire éternelle à ceux qui résistent !", a-t-il lancé.

"Il s'agit d'apologie du terrorisme et du jihadisme en plein Paris alors qu'on a 41 Français qui ont été tués et qu'on a encore 4 otages aux mains du Hamas. Honte à cette gauche immonde, à Mélenchon et à ses sbires", a déclaré le député LR sur i24NEWS. "Il doit être poursuivi pour apologie du terrorisme des propos qui mettent de l'huile sur le feu. Il n'y a aucune condamnation des actes du Hamas et soutiennent des mouvements jihadistes par électoralisme primaire", a-t-il affirmé en exprimant son "inquiétude pour la France". "J'accuse Mélenchon d'être un antisémite, nous sommes touchés par le jihadisme et on l'oublie trop rapidement".

Interrogé également sur les propos d'Emmanuel Macron, qui a soutenu que "la destruction totale du Hamas" entraînerait "dix ans" de guerre lors d’une conférence de presse en marge de la COP28, Meyer Habib a qualifié ses propos de "décevants et presque désespérants" en rappelant qu'"Israël a le droit à l'autodéfense et détruira le Hamas en moins de dix ans". "On ne peut pas dire à la fois qu'Israël a la droit à l'autodéfense, à la fois vouloir mener une coalition internationale et à la fois dire qu'il faut arrêter et que vous n'arriverez pas à détruire le Hamas. Israël y parviendra et reste déterminé à détruire le Hamas", a-t-il affirmé.