Attentat à Paris: "Tout laisse à penser" que l'auteur "a agi tout seul" (source proche de l'enquête)

Trois autres gardes à vue étaient toujours en cours lundi

L'auteur de l'attaque au couteau qui a fait un mort et deux blessés samedi près de la Tour Eiffel "assume et revendique totalement son geste" et "tout laisse à penser qu'il a agi seul", a indiqué lundi une source proche de l'enquête.

Actuellement en garde à vue, Armand Rajabpour-Miyandoab un Franco-Iranien de 26 ans, dit avoir agi en "réaction à la persécution des musulmans dans le monde".

Il apparaît "très froid", "clinique" et "désincarné", a ajouté cette source.

Trois autres gardes à vue étaient toujours en cours lundi.

Outre des membres de sa famille, une femme, déjà connue des services de renseignement, a été interpellée à Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis). L'assaillant l'a "vue la veille" de son passage à l'acte, selon la source proche de l'enquête. Les enquêteurs vont maintenant s'attacher à déterminer l'éventuel rôle qu'elle aurait pu jouer dans l'attaque.

L'assaillant fiché pour radicalisation islamiste (FSPRT), interagissait régulièrement "avec des personnes connues des services de renseignement pour islam radical", a ajouté cette source. Mais, ces personnes n'étaient pas "considérées comme étant porteuses de menaces".

Les surveillances des services de renseignement ont été "accrues" depuis début octobre, lorsqu'il a quitté le domicile de ses parents et est parti s'installer en Essonne, a encore dit cette source.

Dans ces surveillances et échanges en ligne "rien ne laissait penser qu'il allait se livrer à un projet imminent" et "aucune infraction" qui aurait pu permettre d'enclencher une procédure judiciaire à son encontre n'a été détectée, selon la source.