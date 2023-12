62 % des Français trouvent l'objectif israélien d'éliminer le Hamas "justifié"

L'étude montre une quasi cristallisation des positions des Français sur le conflit entre le mouvement terroriste et l'Etat hébreu

Un nouveau sondage Ifop pour le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), publié ce mercredi soir, indique la position des Français autour du conflit entre Israël et le mouvement terroriste Hamas. L'étude montre une quasi cristallisation des positions des Français sur le conflit et, malgré la riposte de l'Etat hébreu, le regard de l'opinion publique n'évolue guère.

Abderrahman ISMAIL / AFP Des Palestiniens tirent des roquettes en direction d'Israël alors que de la fumée s'échappe du sud de la bande de Gaza, le 1er décembre 2023

- 90 % des sondés considèrent les actes du Hamas comme des crimes contre l'humanité ou des actes terroristes (contre 92 % en octobre, selon une enquête publiée le 27 octobre 2023). Plus de 6 Français sur 10 considèrent donc que l'objectif d'éliminer le mouvement terroriste, revendiqué par l'armée israélienne, est justifié.

- 62 % des Français continuent de trouver justifié l'objectif affiché par Israël d'éliminer le Hamas (contre 65 % fin octobre). Dans ce cadre, l'association établie entre le Hamas et Daech fait sens pour une majorité de Français.

Les Français défavorables aux manifestations pro-palestiniennes

72 % des Français ne sont pas favorables à la poursuite des manifestations pro-palestiniennes en France (contre 69 % fin octobre).

- Les Français considèrent à 71 % que les actes antisémites constituent une menace non seulement pour les Juifs, mais aussi pour la société toute entière. Plus de 1500 actes et près de 600 interpellations ont été recensés en France depuis le 7 octobre, avait indiqué le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin le mardi 14 novembre.

EMMANUEL DUNAND / AFP Manifestation pro-palestinienne à Paris

- Les catégories de personnes les plus éloignées des positions majoritaires de la population sont : les sympathisants LFI, les jeunes, et les personnes caractérisées comme "Autre religion" (vs. Catholiques et Sans Religion). Exemple : 10 % des Français considèrent les actions du Hamas comme des actes de résistance, contre 22 % pour les 18-24 ans, 23 % des sympathisants de LFI et 31 % des autres religions.

- Jean-Luc Mélenchon et Manuel Bompard sont les personnalités dont les réactions mécontentent le plus les Français (19 % et 18 %). Le rejet à l'égard du fondateur de la France Insoumise, au centre de nombreuses polémiques ces dernières semaines, est majoritaire chez les sympathisants de gauche (60 %). Le trio qui emporte les suffrages est constitué d'Emmanuel Macron (46 %), de Marine Le Pen (44 %) et de Gérald Darmanin (42 %). Le Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer bénéficie d'une cote de satisfaction maximale chez les sympathisants LR (74 %), à égalité avec Éric Ciotti.

JEFF PACHOUD / AFP Le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon

- Pour conclure, Dominique de Villepin dont les récentes déclarations très anti-israéliennes et même anti-juives ont suscité la polémique, pâtit d'un score de mécontentement majoritaire (63 %). "On voit en filigrane à quel point la domination financière sur les médias et sur le monde de l’art, de la musique pèse lourd. Ils ne peuvent pas dire ce qu’ils pensent tout simplement parce que les contrats s’arrêtent immédiatement. On voit bien que la règle financière qui est imposée aujourd’hui aux États-Unis dans la vie culturelle, pèse lourd. Malheureusement, nous le voyons aussi en France", avait-il déclaré sur le plateau de Quotidien.