France : procès pour des projets d'attentats entre jihadisme et néonazisme

En garde à vue, Leïla, 20 ans, s'est dite "partisane d'aucune idéologie" mais a invoqué "sa fascination de la mort" et "de la décapitation"

L'un voulait partir en Syrie, deux autres glorifiaient le nazisme et tous trois dialoguaient avec une quatrième personne rêvant de faire sauter une église: quatre jeunes soupçonnés d'avoir préparé des attentats seront jugés prochainement à Paris, ont indiqué vendredi des sources proches du dossier.

Ces quatre jeunes interpellés au cours de l'année 2021 se voient reprocher des projets radicaux parfois vieux de deux ans, au centre desquels figure Leila B., 20 ans.

En garde à vue, elle a reconnu avoir notamment "pensé" à mettre une bombe dans une église de Béziers, la ville du sud de la France où elle a été interpellée, d'après l'ordonnance. Spécificité de ce dossier hybride et inclassable, on lui reproche d'avoir possédé ou fait circuler "de la documentation de propagande et de tutoriels de fabrication d'explosifs" provenant du groupe Etat islamique (EI) mais aussi de l'ultradroite. En garde à vue, celle qui s'est dite "partisane d'aucune idéologie" a invoqué "sa fascination de la mort" et "de la décapitation". "Difficile à cerner" pendant l'instruction, "inquiétante" en détention, elle sera jugée deux fois: par le tribunal correctionnel pour les faits commis après sa majorité, devant le tribunal pour enfants pour les autres. "Ca ne me paraît pas du tout conforme à une bonne administration de la justice", a déploré son avocat, Me Dylan Slama. Sur le banc des prévenus figurera, côté néonazisme, un garçon âgé de 16 ans à l'époque et un jeune majeur.

Tous deux ont reconnu avoir voulu commettre une action violente du type "Columbine", donc dans un établissement scolaire, avec l'idée de se venger chacun d'un harcèlement passé. Une mosquée a aussi été évoquée. Leur action était envisagée à la date anniversaire de la mort d'Adolf Hitler. Tous deux admiraient la théorie conspirationniste du grand remplacement mais aussi plusieurs auteurs de tueries d''extrême droite, parmi lesquels Anders Breivik (Norvège, Utøya, 2011, 77 morts) ou Brenton Tarrant (Nouvelle-Zélande, Christchurch, 2019, 51 morts).

Côté jihadisme : un fils de bonne famille est soupçonné, entre ses 16 et 18 ans, d'avoir voulu rejoindre en zone irako-syrienne le groupe d'Omar Diaby affilié à Al-Qaïda. Dans ce genre de dossier, résume un magistrat antiterroriste, "on se demande si l'idéologie n'est pas un prétexte et si le moteur n'est pas la fascination pour les tueries de masse".