France : la motion de rejet contre la loi immigration, "c'est un échec", affirme Darmanin

La motion de rejet adoptée lundi par l'Assemblée nationale contre le projet de loi du gouvernement sur l'immigration est "un échec", a concédé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin au 20H de TF1.

"C'est un échec, bien évidemment, parce que je veux donner des moyens aux policiers, aux gendarmes, aux préfets, aux magistrats pour lutter contre l'immigration irrégulière", a affirmé Gérald Darmanin, quelques minutes après avoir présenté sa démission au président Emmanuel Macron, qui l'a refusée.

Les députés ont voté, plus tôt, la motion de rejet écologiste à 270 voix contre 265, sur ce texte porté par le ministre de l'Intérieur, infligeant un camouflet politique à l'exécutif.

Désormais, "ce texte va continuer son chemin institutionnel", avec "trois possibilités pour le gouvernement", a poursuivi Gérald Darmanin.

"Soit arrêter le texte", a-t-il dit, "mais des mesures fortes pour les policiers, les gendarmes, pour la protection des Français doivent être prises dans un texte de fermeté qui, notamment, vise à expulser les étrangers délinquants". "On voit assez de drames pour ne pas prendre nos responsabilités", a-t-il ajouté, semblant écarter cette hypothèse.

Soit le gouvernement tranche pour "une nouvelle lecture au Sénat", a poursuivi le ministre.

Troisième option: "On envoie directement le texte dans ce qu'on appelle la commission mixte paritaire", réunissant députés et sénateurs.

"Nous verrons ce que nous déciderons", a encore déclaré Gérald Darmanin, affirmant que "le président de la République nous a demandé de trouver cette ligne de crête pour faire adopter des mesures fortes".

De leur côté, les trois groupes du camp présidentiel (Renaissance-MoDem-Horizons) ont appelé lundi à ne pas retirer le projet de loi immigration et à poursuivre le "processus législatif (...) le plus rapidement possible".