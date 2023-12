France : le footballeur algérien Youcef Atal comparaît ce lundi pour provocation à la haine

Youcef Atal encourt jusqu'à un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende

Le défenseur algérien de l'OGC Nice Youcef Atal, déjà suspendu par son club, est jugé lundi pour provocation à la haine devant le tribunal correctionnel de Nice. Quelques jours à peine après les attaques du 7 octobre et le début de la riposte israélienne sur Gaza et alors qu'il était en Algérie avec l'équipe nationale, il avait partagé sur son compte Instagram suivi par 3,2 millions de personnes la vidéo d'un prédicateur, Mahmoud Al Hasanat, appelant à un "jour noir" pour les juifs. Dans la vidéo, l’imam ému aux larmes, évoque le sort des enfants de Gaza avant d’appeler Dieu à envoyer "un jour noir sur les juifs" et à "accompagner la main" des habitants de Gaza s'ils "jettent la pierre", selon le parquet.

VALERY HACHE / AFP Le tribunal de Nice

Côté parties civiles, la Licra (Ligue Internationale contre le racisme et l'antisémitisme) et l'Observatoire juif de France. Dans l'attente de ce procès, pour lequel il encourt jusqu'à un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, Atal a été placé sous contrôle judiciaire avec une caution de 80 000 euros et interdiction de quitter le territoire national, sauf pour des motifs liés à son activité de footballeur professionnel.

Plusieurs responsables politiques avaient dénoncé, aussitôt après sa publication, la vidéo, que le joueur avait rapidement supprimée en présentant des excuses. Mais, saisi par le préfet et le maire de Nice, le procureur de la République Damien Martinelli avait ouvert une enquête préliminaire le 16 octobre. Au départ, elle visait aussi le chef d'apologie du terrorisme. Mais, après examen de la vidéo et à l'issue d'une audition du joueur, placé en garde à vue les 23 et 24 novembre, la justice n'a finalement retenu que la provocation à la haine à raison de la religion.

SYLVAIN THOMAS (AFP/Archives) Le défenseur algérien de Nice, Youcef Atal

La direction du club de Nice, "compte tenu de la nature de la publication partagée et de sa gravité", a suspendu son joueur dès le début de l'affaire et "jusqu'à nouvel ordre". La commission de discipline de la Ligue de football professionnel a ensuite formalisé la sanction en infligeant à Youcef Atal sept matches de suspension, qui s'achèveront après la réception de Lens mercredi lors de la 17e journée de Ligue 1.