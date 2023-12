Paris 2024 : bras de fer pour l'expulsion d'Émilie Gomis de son rôle d'ambassadrice

"Son maintien à ce poste serait une insulte aux valeurs que les Jeux Olympiques s'efforcent de promouvoir"

Le collectif nommé "Tolérance Zéro", engagé dans la lutte contre l'antisémitisme, a demandé à nouveau la révocation d'Émilie Gomis dans un communiqué, en réponse à une lettre des avocats de la sportive, épinglée depuis plusieurs semaines pour ses publications antisémites sur les réseaux sociaux. La semaine dernière, le Comité d'éthique, saisi par les organisateurs des JO de Paris, avait aussi préconisé l'exclusion de l'ancienne basketteuse Émilie Gomis de son rôle d'ambassadrice.

En novembre 2021, Émilie Gomis a été nommée ambassadrice des jeux olympiques sous le label "Terre de Jeux 2024", une position qui, rappelle le collectif, "exige le respect scrupuleux de principes éthiques stricts et dont le rôle n’est pas 'd’alimenter un débat' sur la 'colonisation'". "Le comportement de Madame Gomis depuis cette nomination constitue une série de violations flagrantes et graves de ces principes. Le 9 octobre 2023, elle a partagé une publication qui faisait l'apologie de l'organisation terroriste Hamas, délit pénal au demeurant, et des massacres de civils israéliens", a indiqué le collectif Tolérance zéro. "Contrairement à l’allégation mensongère des avocats d’Émilie Gomis, cette action ne représente pas une 'erreur isolée', mais s'inscrit dans un contexte plus large et ancien de déclarations et d'attitudes inacceptables", a-t-il dénoncé en ajoutant que "son maintien à ce poste serait une insulte aux valeurs que les Jeux Olympiques s'efforcent de promouvoir".

https://twitter.com/i/web/status/1734591521477795918 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

De leur côté, les avocats de Mme Gomis ont soutenu qu'elle cherchait "à alimenter un débat d'intérêt général sur la problématique de la colonisation, largement documentée et critiquée, notamment par l'ONU". "Cette question", soulignent-ils, "lui est d'autant plus chère compte tenu de ses origines sénégalaises et de sa conscience citoyenne. Elle est particulièrement sensible à la question des processus de colonisation en général".

En plus de ses publications après le 7 octobre, Émilie Gomis a manifesté "son soutien à des idées anti-françaises en approuvant un post de Kemi Seba, prédicateur antisémite, le 24 août 2023, qualifiant les médias français de 'négrophobes'", ajoute le communiqué du collectif. "Elle a enfreint son devoir de réserve en approuvant également un post offensant le président de la République, le qualifiant de 'clown', de 'fieffé crétin' et 'menteur obsessionnel de l'Élysée', une publication datée également du 24 août 2023. Dans un autre post daté du 19 août 2023, Madame Gomis a exprimé son approbation pour l'appel de Nathalie Yamb à "faire dégager les soldats français", dans un article promouvant le rôle des "influenceurs anti-français".

Ces actions constituent des violations caractérisées de son devoir de réserve",

"Même si elle y est fortement invitée, Madame Gomis n'entend pas démissionner de ses fonctions", ont assuré les avocats de l'ex-basketteuse.