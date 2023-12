France : 19% des musulmans éprouvent de la sympathie pour le Hamas

"Il y a un clivage entre les générations", a affirmé le directeur de l'Ifop à i24NEWS

Fréderic Dabi, directeur de l'Ifop, est revenu sur l'étude publiée ce lundi pour Écran de veille sur la guerre menée par Israël contre le Hamas auprès de la communauté musulmane. Le sondage, réalisée du 21 au 29 novembre, indique que 19% des Français de confession musulmane éprouvent de la sympathie pour le Hamas, et 45% d'entre eux considèrent les attaques du groupe terroriste comme "un acte de résistance".

"L'idée de cette enquête était de reprendre les données Ifop rassemblées pour le Crif et de les comparer sur des questions identiques adressées à la communauté musulmane", a avancé Mr Dabi à i24NEWS. "Concernant les attaques du 7 octobre, 45% des Français de confession musulmane considèrent ces actions comme de la 'résistance contre la colonisation' contre 10% de l'ensemble des Français, ce qui démontre une sensibilité très forte pour la cause palestinienne", a-t-il commenté, en soulignant l'intérêt du groupe terroriste pour les jeunes musulmans de 15 à 24 ans.

La sympathie envers le Hamas éprouvée par les plus jeunes et les plus pratiquants

Selon Mr Dabi, il y a eu une forte émotion dans l'ensemble de la population française car ce qui s'est passé le 7 octobre "a réactivé les traumatismes du 13 novembre". "L'attaque contre la rave party est une sorte de Bataclan à ciel ouvert. Il est vrai que 55% des Français de confession musulmane considèrent que les actes du 7 octobre sont des actes terroristes ou des crimes de guerre - mais il est vrai aussi qu'il y a 45% - soit une minorité très forte -, qui dans leur forte perméabilité à la cause palestinienne, mettent à distance les horreurs du 7 octobre pour voir cela comme de la 'résistance'", a précisé le directeur de l'Ifop.

Par ailleurs, le sondage montre que plus les musulmans de France sont jeunes et pratiquants, plus ils éprouvent de sympathie pour le Hamas. Ils sont ainsi 24 % parmi cette population à exprimer un tel sentiment. "Il y a un clivage générationnel chez les musulmans de France", note Frédéric Dabi.

Le sondage montre enfin que 67% d'entre eux pensent que les médias sont pro- israéliens, tandis que 11% estiment qu'ils soutiennent la cause palestinienne. Frédéric Dabi considère que le parti d'extrême gauche La France insoumise, qui a refusé de reconnaître les attaques du 7 octobre comme des actes terroristes, a donné une sorte de blanc-seing à une partie du public pour percevoir les actions du Hamas comme de la "résistance".