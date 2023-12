France/Loi immigration : les mesures-clés d'un accord controversé

Le projet de loi voté mardi a été fustigé par la gauche et salué par l'extrême droite

Voici les mesures clés du projet de loi immigration voté mardi au Sénat et à l'Assemblée nationale en France, qui a été fustigé par la gauche, salué par l'extrême droite et constitue une source de malaise au sein de la majorité.

Prestations sociales

Alors que la droite réclamait un délai de cinq ans pour ouvrir le droit à une large liste de prestations "non contributives", le compromis scellé mardi est basé sur une distinction entre les étrangers selon qu'ils sont ou non "en situation d'emploi". Pour certaines prestations, un délai de cinq ans est ainsi prévu pour ceux qui ne travaillent pas, mais de trente mois pour les autres. Pour l'accès à l’APL, une condition de résidence est fixée à cinq ans pour ceux qui ne travaillent pas, et de seulement trois mois pour les autres. Sont exclus de toutes ces mesures les réfugiés ou les titulaires d'une carte de résident.

Régularisations de sans-papiers

Il s'agira d'un titre de séjour d'un an, délivré au cas par cas, à condition d'avoir résidé en France pendant au moins trois ans et exercé une activité salariée durant au moins 12 mois sur les 24 derniers. Cette "expérimentation" ne s'appliquera que jusqu'à fin 2026.

Quotas migratoires

Des quotas pour plafonner "pour les trois années à venir" le nombre d'étrangers admis sur le territoire (hors demandeurs d'asile) ont été instaurés.

Déchéance de nationalité, droit du sol

La déchéance de nationalité pour les binationaux condamnés pour homicide volontaire contre toute personne dépositaire de l'autorité publique a été décidée, de même que la fin de l'automaticité de l'obtention de la nationalité française à la majorité pour les personnes nées en France de parents étrangers. En cas de condamnation pour crimes, toute naturalisation d'une personne étrangère née en France deviendrait impossible.

Délit de séjour irrégulier

Le rétablissement du "délit de séjour irrégulier" a été assorti d'une peine d'amende sans emprisonnement.

Regroupement familial

Les conditions du regroupement familial ont été durcies avec notamment la nécessité de ressources "stables, régulières et suffisantes"

Aide médicale d'État

L'Aide médicale d'Etat (AME) destinée à permettre l'accès aux soins des personnes en situation irrégulière a été supprimée. Le titre de séjour "étranger malade" ne pourra être accordé que s'il n'y a pas de "traitement approprié" dans le pays d'origine. Une prise en charge par l'assurance maladie sera par ailleurs exclue si le demandeur a des ressources jugées suffisantes.