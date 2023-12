France : des personnalités de la culture demandent "un cessez-le-feu" à Gaza

"Il est encore temps de sauver les cœurs vivants et battants de Gaza, et avec eux, notre humanité à toutes et tous"

Les acteurs Lyna Khoudri, Maïwenn, Alex Lutz, le prix Nobel de littérature J. M. G. Le Clézio : des dizaines de personnalités de la culture plaident pour "un cessez-le-feu permanent et immédiat" dans une lettre ouverte jeudi au président de la République Emmanuel Macron.

"Nous, de toutes les origines et de toutes les confessions, unis par la condamnation de cette catastrophe, (...) vous demandons de tout mettre en œuvre pour que ce massacre cesse", écrivent-ils. Israël a promis de détruire le Hamas en représailles à l'attaque sans précédent menée le 7 octobre par le mouvement terroriste sur son sol, qui a fait 1200 morts. Environ 250 personnes avaient en outre été prises en otage, dont 129 sont toujours détenues à Gaza, selon Israël. "Il est encore temps de sauver les cœurs vivants et battants de Gaza, et avec eux, notre humanité à toutes et tous", ajoutent-ils dans la lettre, publiée sur laculturepouruncessezlefeu.org et reprise par le magazine Télérama.

"Cette lettre vous appelle à votre devoir. Nous nous lèverons, nous manifesterons, nous écrirons, nous interpellerons, nous nous réunirons, jusqu’à ce qu’il y ait les signes d’un nouveau jour". Les signataires se disent "horrifiés par la mort de plus de 19.000 Palestiniens dont plus de 7.000 enfants et par l’inacceptable politique d’apartheid mise en place par le gouvernement israélien en Palestine", tout comme "par la mort de plus de 1.200 Israéliens le 7 octobre (dans l'attaque du Hamas) et la prise d'otages, pour lesquels nous appelons au retour immédiat".

"Nous exigeons l’égalité des droits pour les Israéliens et les Palestiniens (...) Nous condamnons unanimement la haine, où qu’elle soit, et qui qu’elle touche. Nous rejetons sans réserve l’islamophobie et l’antisémitisme, qui nourrissent l’un et l’autre les mêmes abysses", poursuivent-ils. Parmi les autres signataires, figurent l'acteur Tahar Rahim, l'actrice Virginie Efira, la chanteuse Izïa Higelin ou encore le rappeur Sofiane Zermani (Fianso).