Soldats franco-israéliens à Gaza : le député LFI Thomas Portes adresse un courrier au ministre de la Justice

"Au regard des crimes de guerre commis, aussi bien à Gaza qu’en Cisjordanie, il est inacceptable que des citoyens français y participent"

Thomas Portes, le député de la France insoumise qui veut traduire en justice les soldats franco- israéliens qui combattent actuellement les terroristes du Hamas dans la bande de Gaza, a adressé une lettre au ministre français la Justice.

"J'ai officiellement adressé un courrier au ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti pour lui demander d'utiliser son pouvoir d'instruction afin que des enquêtes soient ouvertes concernant les 4000 français présents sur le front à Gaza au sein de l'armée israélienne", a-t-il déclaré. "En cas de crimes de guerre, je demande que ceux-ci soient traduits devant la justice française", a-t-il publié mercredi sur X (ex-Twitter).

"Ce garçon a un problème mental"

Interrogé sur i24NEWS, l'avocat Olivier Pardo a réagi à la requête du député insoumis. "Ce député pousse l'ignominie jusqu'à son comble alors que nous avons des otages français détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Nous avons une organisation terroriste contre qui se battent au péril de leur vie, les soldats franco-israéliens, et Il ne trouve pas rien de mieux que de dire qu'on va les poursuivre pénalement", s'est-il insurgé.

L'avocat a ensuite rappelé la convention de 1959 en fustigeant "la méconnaissance totale du droit. "En application de la convention du 30 juin 1959 entre la France et Israël relative au service militaire pour les personnes possédant la double-nationalité franco-israélienne, les doubles-nationaux qui résident dans l’un ou l’autre des deux États sont tenus d’accomplir leur service militaire dans l’État où ils ont leur résidence permanente à l’âge de 18 ans", précise le texte qui se trouve sur le site du gouvernement concernant le service national pour les binationaux.

"Il ne connaît même pas ce texte et je ne sais pas s'il est digne d'être député de la République. Mais dans tous les cas, faire la comparaison entre les soldats de Tsahal qui combattent le terrorisme et ceux qui partent faire le Jihad, c'est comme ceux qui considèrent que les gens du Hamas sont des résistants et que les actes du 7 octobre sont une forme de "résistance", on appelle cela de l'apologie du terrorisme", a conclu l'avocat.