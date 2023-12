Guerre à Gaza : la France accueille les premiers enfants palestiniens blessés

La ministre française de la Santé a rappelé l’"engagement du système de santé français dans l’accueil des enfants de Gaza"

La France a accueilli ce jeudi les premiers enfants palestiniens blessés dans ses hôpitaux. "Conformément aux engagements du président de la République, la France accueille deux premiers enfants palestiniens blessés, arrivés en France ce jeudi 28 décembre", a annoncé un communiqué du ministère des Affaires étrangères. "Ils ont été pris en charge dans des services hospitaliers pédiatriques. Le ministère de la Santé et de la Prévention et le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, via son Centre de crise et de soutien et l’Ambassade de France au Caire, travaillent à une nouvelle opération d’accueil d’enfants palestiniens blessés ou gravement malades dès la semaine prochaine", précise le communiqué. La France a remercié les autorités égyptiennes pour "le bon déroulement de ces évacuations".

Khader al-Zanoun / AFP

Depuis plusieurs semaines, Paris s'est dit "extrêmement préoccupée par la situation humanitaire à Gaza" et continue "de se mobiliser pour venir en aide à la population civile". Lors de sa dernière visite en Israël la semaine dernière, Catherine Colonna, ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères, a réitéré l'"appel à la mise en place d'une trêve humanitaire, qui doit pouvoir mener à un cessez-le-feu pérenne, pour permettre le passage de l'aide humanitaire et l'évacuation des blessés". Mme Agnès Firmin Le Bodo, ministre de la Santé et de la Prévention, a rappelé quant à elle l’"engagement du système de santé français dans l’accueil des enfants de Gaza nécessitant une prise en charge médicale".