David Guiraud (LFI) reprend une référence antisémite "dragons célestes" sur X

L'Observatoire Juif de France a déposé une plainte pour "apologie du terrorisme et provocation à la discrimination". L'élu, lui, a supprimé son tweet

David Guiraud, député de La France insoumise (LFI), accusé d'antisémitisme pour avoir utilisé une référence au manga "One Piece", est au centre d'une polémique grandissante. L'Observatoire Juif de France a déposé une plainte contre l'élu du Nord pour "apologie du terrorisme et provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence", après une publication sur la plateforme X. Guiraud y avait partagé une image des "Dragons Célestes", personnages du célèbre manga japonais d'Eiichiro Oda.

Connus sous le nom de "Nobles mondiaux" dans l'univers de One Piece, ils sont représentés comme une caste puissante et privilégiée. Même si le Manga ne les assimile pas au Juifs à l'origine, ces Dragons Célestes sont depuis plusieurs mois utilisés pour désigner les juifs sur les réseaux sociaux et contourner, ainsi les règles de modération. Guiraud s'est défendu de toute intention antisémite, déclarant : "Les dragons célestes ne sont pas une religion ou une 'race' et si vous le pensez vous avez mal lu One Piece". Il a expliqué que son intention était de critiquer "une alliance militaire de gens puissants qui écrasent les autres", et non de viser une communauté spécifique.

Malgré sa défense, le député LFI a choisi de supprimer sa publication, affirmant : "Je ne veux heurter personne donc je préfère supprimer". En novembre dernier, David Guiraud avait déjà suscité la controverse d'une conférence en Tunisie en présence du sulfureux Taha Bouhafs lors de laquelle il avait déclaré que "chaque accusation d'Israël est une confession".