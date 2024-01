France : 18% des 16-24 ans affirment n'avoir jamais entendu parler de la Shoah

Si plus d'un jeune sur six (63%) affirme savoir ce qu'est la Shoah, près d'un sur cinq (17%) dit n'en avoir qu'une vague connaissance, tandis que 18% affirment n'en avoir jamais entendu parler, révèle un sondage OpinionWay paru ce dimanche dans La Tribune Dimanche. 986 jeunes âgés de 16 à 24 ans ont ainsi été interrogés sur leur connaissance des grands événements historiques, et notamment l'extermination des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale.

85% des sondés disent avoir connaissance de l'existence des chambres à gaz et 61% affirment savoir ce qu'est le statut des juifs en 1940, mais seulement 39% savent ce qu'est la rafle du Vél d'Hiv. 43% de ces jeunes disent savoir que l'État français a joué un rôle actif dans l'extermination des Juifs, quand quasiment la même proportion (41%) assure qu'il n'a agi qu'en exécutant des ordres venus des nazis. Un jeune sur six (60%) est en outre incapable de donner l'année de la chute du mur de Berlin, et 63% ne savent pas qu'Hitler est parvenu au pouvoir en Allemagne en 1933.

Wojtek RADWANSKI / AFP

Parmi les jeunes qui ne lisent pas du tout, près d'un tiers (32%) ignore ce qu'est la Shoah, tandis que 14% seulement des jeunes qui disent lire au moins trois livres par mois assurent ne pas savoir ce que c'est.

Alors que 45% des jeunes choisissent les réseaux sociaux en premier pour s'informer, trois jeunes sur dix qui passent au moins huit heures par jour sur leur smartphone disent avoir des doutes sur la réalité de la Shoah. Sur l'ensemble des jeunes interrogés, 80% affirment ne pas douter de sa réalité.

De plus en plus de professeurs peinent à enseigner la Shoah dans les établissements scolaires français.