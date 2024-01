France: Elisabeth Borne quitte Matignon

La Première ministre Élisabeth Borne a présenté lundi 8 janvier sa démission et celle de son gouvernement à Emmanuel Macron, a annoncé l'Élysée dans un communiqué.

Dans un message sur X, Emmanuel Macron a remercié la cheffe du gouvernement "de tout cœur" pour son travail "exemplaire" au "service de la Nation". Élisabeth Borne et son équipe assureront les affaires courantes jusqu'à la nomination du nouveau gouvernement. "Alors qu'il me faut présenter la démission de mon gouvernement, je voulais vous dire combien j'ai été passionnée par cette mission, guidée par le souci constant, que nous partageons, d'aboutir à des résultats rapides et tangibles pour nos concitoyens", a écrit Élisabeth Borne dans sa lettre de démission, actant la "volonté" du chef de l'État de "nommer un nouveau Premier ministre".

La Première ministre, qui s'est entretenue dans l'après-midi avec le président à l'Élysée, était en poste depuis mai 2022. Son ministre de l'Éducation Gabriel Attal est favori pour la remplacer.

Polytechnicienne, Elisabeth Borne, passée depuis 2017 par les Transports puis par la Transition écologique, était l'une des tenantes de l’aile gauche du gouvernement et connue pour sa rigueur et ses compétences.