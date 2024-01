Karim Benzema porte plainte en diffamation contre Gérald Darmanin

Karim Benzema a porté plainte contre Gérald Darmanin après les affirmations du ministre de l'Intérieur selon lesquelles le footballeur était "en lien notoire" avec les Frères musulmans, a rapporté RTL mardi. L’avocat du joueur qui évolue actuellement en Arabie saoudite a déposé plainte auprès de la Cour de justice de la République, la seule habilitée à poursuivre des membres du gouvernement. Selon RTL, le dossier de 92 pages est essentiellement composé d'articles de presse.

Karim Benzema, qui se dit victime d'une "instrumentalisation politique", martèle qu’il n’a aucun lien avec les Frères musulmans et souligne que les accusations du ministre portent atteinte à sa réputation. "On jette comme ça en pâture, à l'opprobre général, des gens, juste pour faire un coup de communication fausse", clame l’avocat du joueur Hugues Vigier.

Bertrand Guay, Pool via AP, File

"On sème la division en France, on a un tas de gens qui ne comprennent pas ce genre de propos, certains qui excluent Karim Benzema et certains qui se sentent exclus à travers ce qu'on dit de lui. C'est tout le contraire de ce à quoi doit œuvrer un homme qui se dit un homme politique", poursuit l’avocat.

Gérald Darmanin avait accusé Karim Benzema le 16 octobre dernier sur la chaîne CNews d'avoir un "lien notoire" avec les Frères musulmans. Le footballeur avait également posté sur X, dès le 15 octobre, un texte pour adresser "toutes (ses) prières pour les habitants de Gaza", victimes une fois de plus de ces "bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants".