"La France dispose de merveilleux atouts et doit reprendre son destin en main" (Fabrice Haccoun)

Chef d’entreprise, citoyen engagé en particulier sur l’éducation à l’entreprenariat dans les quartiers populaires, Fabrice Haccoun murmure depuis plusieurs années à l’oreille des présidents. Aujourd’hui, il fait le récit de ses expériences à la fois sur le terrain et au sommet du pouvoir. “Rallumons les Lumières, pour sortir la France de l’obscurité” est un récit décapant et original. Trois questions à l’auteur qui propose aux gouvernants d’essayer... le courage.

Pourquoi ce livre ?

Fabrice Haccoun : Ce livre est à la fois un cri du cœur et de révolte. J'en ai commencé l'écriture il y a deux ans, mais il prend sa source au début des années 2000, lorsque, face à une émission documentaire sur le communautarisme au sein des lycées parisiens, j'ai réalisé que ce que j'avais moi-même vécu dans les années 80 n'existait plus. Cette coexistence fraternelle entre les jeunes Français de toutes origines, couleurs et confessions avait laissé la place à une terrible défiance entre les individus. En prenant conscience de cela, j'ai décidé de m'impliquer dans la promotion sociale des jeunes issus de milieux modestes, essentiellement ceux des quartiers, et en parallèle, fort de cette expérience, j'ai théorisé les raisons de ce délitement de la société française pour proposer des solutions. Cela a donné cet ouvrage. J'y propose une vision systémique du pays et démontre comment, loin d'être une fatalité, le déclassement de la France est le fruit de choix politiques. C'est rageant mais en même temps rassurant car réversible si on décide de changer réellement de cap.

S'il y avait un message à retenir, quel serait-il ?

FH : Je pense que notre pays dispose de merveilleux atouts et doit absolument reprendre son destin en main. Sortir du dyptique délétère victimisation/culpabilisation dans lequel la gauche relativiste tente de maintenir la France, et renouer avec la méritocratie républicaine issue de l'Universalisme des Lumières. Celle-là même qui m'a permis de devenir ce que je suis. C'est pour cela que j'illustre ma réflexion par le récit de mon parcours, du HLM parisien où je suis né jusqu'aux fonctions économiques et citoyennes que j'ai occupées ou que j'occupe encore. Cette réflexion tire également les enseignements de mes échanges avec les équipes de François Hollande du temps où je participais aux travaux du conseil pour l’attractivité économique, autour du conseiller économique du président de la République. Plusieurs échanges avec Nicolas Sarkozy m’ont permis d’identifier les principaux blocages du système français et les raisons pour lesquelles les solutions n’ont pu être mises en œuvre. Les corporatismes et les archaïsmes du système français sont des freins puissants. C’est encore le cas aujourd’hui avec les déclarations de l’actuel président qui a prôné l’audace en 2017.

Quelles sont vos propositions phares ?

FH : Elles sont nombreuses et interdépendantes, mais la clé, c'est de renouer avec la valeur républicaine la plus malmenée : la Liberté. Le système politique issu de la 5ème République est à bout de souffle. Pour se maintenir, il contraint les citoyens à travers une fiscalité injuste et spoliatrice, un système social aliénant et déresponsabilisant. Dans le même temps, l’insécurité est grandissante. Vous allez me répondre que l'insécurité est une fatalité. Je pense bien au contraire que la France est un État fort, centralisé et doté d'importants moyens. Dans notre pays, quand l'État veut, l'État peut. On a pu le voir quand il s'est agi d'imposer la loi Évin il y a quelques années ou plus récemment d'enfermer 67 millions de Français lors de la pandémie. Ainsi, on comprend que l'insécurité est un choix politique, fruit d'un manque de courage et d'une idéologie mortifère selon laquelle la sécurité serait une valeur fasciste. C'est au contraire la valeur la plus sociale car l'insécurité frappe en premier lieu les plus démunis. Protéger la liberté, c'est donc permettre aux deux autres valeurs républicaines, l'égalité et la fraternité, de s'appliquer réellement. En clair, il faut libérer les énergies, "foutre la paix aux Français" comme disait Pompidou, et que l'État se concentre sur le régalien, domaine extrêmement malmené en particulier depuis 2017. Mettre à exécution ce bel adage japonais : "au lieu de pester contre l'obscurité, allume une bougie.

Propos recueillis par MD.

*Éditions de L’Archipel