"Un musulman désireux d'appliquer la charia" : Karim Benzema porte plainte contre Eric Zemmour

Après avoir porté plainte contre le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, Karim Benzema poursuit Eric Zemmour en justice pour diffamation, après que celui-ci a qualifié le footballeur de "musulman désireux d'appliquer la charia" menant au jihad.

"Moi, ce que je sais, c'est que c'est un musulman qui veut appliquer la charia et que la charia prévoit le djihad et que le djihad, ça veut dire tuer Dominique Bernard, ça veut dire tuer Samuel Paty", avait déclaré le président du parti Reconquête le 19 octobre dernier, alors qu'il était invité sur France 2. Dans sa plainte, Karim Benzema dénonce des propos "consternants de mépris et d'ignorance."

Une précédente plainte a été déposée par le sportif contre Gérald Darmanin pour diffamation également. Le footballeur reproche au ministre de l'Intérieur des propos tenus le 16 octobre dernier sur CNews, l'accusant d'avoir un "lien notoire" avec les Frères musulmans, une organisation islamiste radicale née en Égypte. Le ministre avait mentionné un message posté sur X (ex-Twitter), dans lequel le footballeur écrivait adresser "toutes ses prières aux habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes, ni enfants", sans exprimer de compassion envers les victimes israéliennes du Hamas lors de l'attaque du 7 octobre.