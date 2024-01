France : 1 676 actes antisémites recensés en 2023, une hausse de 700 % après le 7 octobre

Le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) a publié mercredi soir, comme chaque année, son rapport sur les chiffres de l’antisémitisme en France, 2023 ayant enregistré une flambée de ces actes après le 7 octobre. En 2023, 1 676 actes antisémites ont été recensés contre 436 l’année précédente, l’explosion constatée à partir des attaques terroristes sanglantes du Hamas en Israël. Le nombre d’actes antisémites dans les trois mois qui ont suivi a égalé les trois années précédentes cumulées.

Le Crif précise que le rapport a été réalisé "grâce aux remontées des commissariats et des gendarmeries, qualifié ensuite lors d'échanges mensuels avec le ministère de l'Intérieur et le Service de Protection de la communauté Juive (SPCJ)".

"La médiatisation du massacre de Juifs provoque l’augmentation du passage à l'acte antisémite"

En 2023, les actes antisémites recensés ont été commis dans 632 villes et dans 95 des 101 départements, soit dans 94 % des départements. 57,8% des actes antisémites ont été des atteintes aux personnes (violences physiques, propos et gestes menaçants, distribution de tracts et courriers) plutôt qu'aux biens et 32 % ont été commis dans la sphère privée. 20,4 % des actes ont eu lieu sur la voie publique et 12,7 % en milieu scolaire, dont une majorité au collège. Le Crif a constaté "un véritable rajeunissement des auteurs d'actes antisémites. L'École ne représente ainsi plus un sanctuaire".

AP/Claude Paris

À partir du 7 octobre, alors même que les images du massacre des civils israéliens sont diffusées, les actes antisémites augmentent de plus de 700 % comparativement à la moyenne journalière observée d’année en année. Cette réaction avait déjà été constatée lors de la recrudescence des actes antisémites au lendemain de l'attentat contre l'école juive à Toulouse en 2012 et après l'attentat de l’Hyper Cacher en 2015. "La médiatisation du massacre de Juifs provoque l’augmentation du passage à l'acte antisémite", conclut le rapport.