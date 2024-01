"Un petit pays, Israël, se bat pour nous, et on est incapable de s'en rendre compte" (Philippe Torreton)

Il avait été l'un des premiers à sortir sa plume, incisive, nette et précise après les attaques du Hamas du 7 octobre dans le sud d'Israël. D'abord dans une lettre ouverte, dans laquelle il louait la force d'Israël, ce petit pays qui se battait pour tous les autres contre l'islamisme, puis sur sa page LinkedIn, dans un texte aux saveurs de "J'accuse": "Je suis Juif", y affirmait le comédien... non juif.

Sur i24NEWS, il a réitéré, loin des "circonvolutions" qu'il dénonce lorsque le mot de "Gaza" pointe dans les dîners en ville. Philippe Torreton est droit dans ses bottes. Verbe haut et fort, là où les mots se tordent de gêne, même parmi certaines voix juives en France : "On n'arrête pas de tergiverser. La France s'est discréditée, elle est illisible sur cette question, on n'a pas été la hauteur. Des Français sont encore entre les mains du Hamas, et on n'est pas à la hauteur. Ils sont Juifs, donc ils ne sont pas tout à fait français", s'est agacé le comédien. "Je regrette de ne pas avoir Olaf Scholz au pouvoir en France, l'attitude de l'Allemagne est beaucoup plus digne que la nôtre".

Au-delà de son gouvernement, Philippe Torreton dit aussi regretter "le silence de sa profession", fustigeant la Marche blanche qui avait réuni les artistes "qui ne voulaient pas prendre position": "On a un pays, Israël, qui se bat pour nous, comme le fait l'Ukraine, et on est incapable de s'en rendre compte. On le voit bien, que ce soit l'islamisme d'un côté ou le "Poutinisme" de l'autre, on voit bien que ces gens ne veulent pas s'arrêter à ce combat...". Finalement, conclut-il, après le pogrom, on assiste à un pogrom intellectuel : "Tout ce qui dit Israël est désormais suspecté, alors qu'on prend comme des informations ce que dit le Hamas, c'est pathétique".