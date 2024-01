Yaël Braun-Pivet indique avoir porté plainte 23 fois pour des menaces antisémites

"J'ai porté plainte 23 fois pour des menaces ou des lettres antisémites", a relaté Yael Braun-Pivet sur les ondes de France Inter dimanche. "On m'envoie des étoiles jaunes et on regrette que ma famille n'ait pas été totalement exterminée dans les camps".

La présidente de l'Assemblée nationale a fait part de ces données alors qu'elle était interrogée sur la hausse des incidents antisémites en France depuis les attaques du 7 octobre. Alors que ces actes sont en hausse de 1 000 % dans l'Hexagone, la dirigeante du Parlement a appelé à un "sursaut collectif".

"Il en va des fondements de notre République et de ce que nous sommes, nous, en tant que peuple français", a-t-elle ajouté. "C'est quelque chose qui doit nous mobiliser tous."