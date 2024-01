Gérard Miller accusé d'agressions sexuelles et d'un viol par trois femmes (enquête Elle)

.

Prévenu de la publication de l'enquête du magazine Elle vendredi, Gérard Miller, 75 ans, célèbre psychanalyste et figure du petit écran, a formellement rejeté les accusations de viols et agressions sexuelles de trois femmes et affirmé n'avoir jamais commis d'abus sexuels, "quelles que soient les circonstances".

L'une de ces trois femmes, la journaliste et metteure en scène Muriel Cousin, raconte avoir été victime d'attouchements lors d'une séance d'hypnose en 1990, alors qu'elle avait 23 ans. Une autre dénonce un viol survenu lors d'une séance similaire en 2004, alors qu'elle avait 19 ans. Une troisième femme, âgée de 19 ans en 1993, travaillant comme baby-sitter pour Gérard Miller, rapporte également une agression sexuelle pendant qu'il la raccompagnait chez elle en voiture. Une actrice du film "Terminale" (1998), dont Gérard Miller était scénariste, aurait également été victime d'une agression sexuelle présumée sous couvert d'une séance d'hypnose chez lui.

Gérard Miller, célèbre psychanalyste affilié à l'Ecole de la cause, a envahi les plateaux de télévision dans les années 90, comparse de Laurent Ruquier à la radio dans Rien à cirer sur France-Inter, puis dans On va s'gêner sur Europe 1 et à la télévision dans On a tout essayé puis On n'a pas tout dit sur France 2.