Agression antisémite sur un campus à Strasbourg: condamnation du président de l'Université

Trois personnes juives, dont deux étudiants, ont été victimes d'une agression antisémite sur la campus de l'université dans la nuit de dimanche à lundi a révélé l'UEJF. "Je condamne avec la plus grande fermeté l'agression antisémite qui a eu lieu sur le campus universitaire dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 janvier 2024, dont j'ai eu connaissance le 1er février", écrit le président de l'université de Strasbourg, Michel Deneken, dans un communiqué publié vendredi.

https://twitter.com/i/web/status/1753070583896850650 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L'Union des étudiants juifs de France avait expliqué la veille "qu'un étudiant de l'UEJF ainsi que deux autres étudiantes juives étaient en train de coller des affiches appelant à la libération des otages ainsi que la phrase "Non à l'antisémitisme" lorsqu'ils ont été menacés verbalement par une militante antisioniste présente sur les lieux". La jeune femme est ensuite revenue "avec cinq personnes qui se sont mis à frapper les étudiants aux cris de "fascistes sionistes", affirme l'organisation. L'une des victime souffrirait d'importantes contusions.

https://twitter.com/i/web/status/979308662543060992 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Michel Deneken a confirmé à l'AFP s'être entretenu avec une des victimes, un étudiant en droit. "Il a été frappé, jeté à terre, c'est un fait très grave", a déclaré le président de l'université.

Depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, "on a eu des tags qu'on effaçait le matin pour éviter que les esprits s'enflamment. Ces jours-ci on a eu quelques blocages avec des slogans limites parfois par rapport à Israël, mais c'est la première fois qu'on a des faits aussi graves", a-t-il poursuivi, annonçant que l'université, comme les étudiants victimes, et l'UEJF, allait porter plainte.