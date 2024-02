France : plainte déposée par une femme juive contre des policiers pour violences antisémites

Une femme juive orthodoxe de 67 ans a déposé plainte pour violences à caractère sexiste et antisémite contre des policiers du commissariat de Créteil dans le Val-de-Marne, a appris lundi l’AFP, confirmant des informations de Mediapart.

L'affaire remonte au 8 juin 2023, jour où la sexagénaire été arrêtée pour refus d'obtempérer lors d'un contrôle policier et dégradation de bien. Menottée à un banc au commissariat, elle aurait ensuite perdu connaissance, selon son récit au site Mediapart. Lorsqu'elle a repris connaissance, elle affirme avoir entendu une policière dire à un de ses collègues "regarde, elle a une perruque sur la tête, enlève-lui", ce qu’il a fait, selon une première plainte déposée le 13 juin auprès de l’IGPN et classée sans suite. C'est ce qui a poussé cette femme à déposer une seconde plainte le 1er février, avec constitution de partie civile, pour violences à caractère sexiste et antisémite par personnes dépositaires de l’autorité publique.

Sur des images dévoilées par Mediapart filmées au commissariat, on peut voir la sexagénaire allongée au sol et maintenue par deux policiers. "Je suis juive, je veux qu’on me rende ma perruque", crie-t-elle à plusieurs reprises.

Dans son compte rendu écrit de la scène cité par Mediapart, un des policiers explique que, selon eux, sa perruque "l’empêchait de respirer correctement", et que c'est la raison pour laquelle les agents lui ont retiré, suscitant "l'hystérie" de cette femme, d'après ses mots.