7 octobre : 75 % des Français estiment que les députés LFI n'ont pas leur place à l'hommage national

75 % des Français estiment que les députés LFI n'ont pas leur place à l'hommage national aux victimes des attaques du 7 octobre qui aura lieu mercredi, selon un sondage CSA pour CNews, Europe 1 et Le Journal du dimanche.

Dans le détail, cette opinion est partagée par 76 % des hommes et 74 % des femmes. Chez les moins de 35 ans, 59 % sont de cet avis, contre 41 % qui pensent le contraire. Les 65 ans et plus sont encore plus tranchés, 80 % estimant que les représentants de La France insoumise ne devraient pas assister à l'hommage.

Les élus LFI sont au centre d'une vive polémique, alors que plusieurs familles de victimes françaises du Hamas ont demandé à Emmanuel Macron de ne pas autoriser leur présence à l'événement qui se tiendra mercredi à Paris. Les proches des Français tués le 7 octobre fondent entre autres leur requête sur le fait que le parti de Jean-Luc Mélenchon a toujours refusé de qualifier le Hamas d'organisation terroriste, et que certains de ses représentants ont assimilé les massacres commis en Israël à des actes de résistance.

42 Français ont été tués par le Hamas le 7 octobre, tandis que trois sont toujours otages du Hamas.